Страны G7 рассматривают идею США о передаче активов РФ в пользу Украины, — СМИ

Глава МИД Франции Себастьян Сежурне на саммите стран G7 в Италии. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Американское предложение по использованию будущих процентов по замороженным российским активам, суммой около 300 млрд долларов для помощи Украине, набирает популярность среди стран G7. Раньше средства планировали конфисковать.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Такое решение выглядит одним из наиболее популярных вариантов преодоления споров между США и Европой накануне июньского саммита лидеров G7 в Италии.

Однако, как сказал один из собеседников, чиновники все еще спорят по поводу "сдержек", которые уменьшат эти ожидаемые сверхдоходы лишь до 2,5-3 млрд долларов, опираясь на 25% налоговую ставку Бельгии, "комиссию за удобство", применяемую депозитарием Euroclear и резерв для рассмотрения судебных дел.

Главы Минфина стран G7 пересмотрят этот вопрос в конце мая с целью достижения консенсуса для представления лидерам на июньском саммите.

"Мы чувствуем неотложность построения международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше", — сказал чиновник.

Второй чиновник повторил это мнение, подчеркнув необходимость долгосрочного финансирования для Украины. Одобрение Конгрессом 61 млрд долларов помощи США для Украины, которое долго откладывалось, и отдельного пакета в 50 млрд евро от ЕС поможет Киеву, но есть риск дефицита финансирования в 2025-2026 гг.

В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, оправданы по международному праву, и должны оставаться на столе, однако он стремится достичь консенсуса вокруг идеи, которая может помочь Украине.

Изменение Вашингтоном направления в сторону сосредоточения на процентах от активов произошло после того, как намерения США арестовать активы, натолкнулись на сопротивление со стороны Франции, Германии и Европейского центробанка, которые озабочены тем, что евро может пострадать, если другие страны сделают репатриацию своих резервов в качестве меры предосторожности против их конфискации в будущем.

Напомним, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что G7 планируют использовать около 300 миллиардов долларов замороженных активов России как залог для предоставления займа Украине.

Также премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине.