Евросоюз не запретит прямую покупку сжиженного газа у России, — СМИ

Нефтегазовый завод в Омске. Фото иллюстративное: REUTERS/Alexey Malgavko

Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России. Это произошло в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Европарламенте.

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Евросоюз не будет запрещать покупку газа у России

По информации собеседников издания, портам стран-членов ЕС запретят импортировать российские товары, которые затем будут реэкспортироваться в третьи страны. В то же время, запрета на закупку горючего для использования внутри Евросоюза не будет.

Как отметили собеседники издания на условиях анонимности, новый пакет антироссийских санкций от ЕС могут затронуть несколько российских газовых проектов. Ими могут выступить "Арктик СПГ-2", а также терминалы СПГ в Усть-Луге и Мурманской области.

Европейские чиновники также добавили, что обсуждение еще на ранней стадии и некоторые страны-членкины ЕС скептически относятся к этим инициативам.

Ранее стало известно, что американское предложение по использованию будущих процентов по замороженным российским активам, суммой около 300 млрд долларов для помощи Украине, набирает популярность среди стран G7. Раньше эти средства планировали конфисковать.

Напомним, 24 апреля агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию.