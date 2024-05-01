Передали России электронику на 250 тыс. долларов — в США разоблачили схему обхода санкций
Компания Нью-Йорка незаконно снабжала электронные компоненты для производства оружия российской фирме, находящейся под санкциями Соединенных штатов. Сумма переданного оборудования составила более 250 000 долларов.
Об этом сообщает Минюст США.
Незаконная схема снабжения компонентов
"Компания в Нью-Йорке получила в общей сложности более 250 тысяч долларов от находящейся под санкциями российской организации для закупки и экспорта электронных компонентов", — написали в ведомстве, говоря о схеме.
Там добавляют, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить поставки более 11,5 тысяч электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ.
По данным полиции, троим лицам-участникам уже предъявлены обвинения. Речь идет о Николае Григорьеве, Никите Архипове и Артеме Оловьяникове. Первый уже признал себя виновным, двое других находятся на свободе.
Отмечается, что Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Напомним, Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России. Это произошло в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций.
К слову, Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию.
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