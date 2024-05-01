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Передали России электронику на 250 тыс. долларов — в США разоблачили схему обхода санкций

1 мая 2024 07:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Передали России электронику на 250 тыс. долларов — в США разоблачили схему обхода санкций
Российский завод по производству техники. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания Нью-Йорка незаконно снабжала электронные компоненты для производства оружия российской фирме, находящейся под санкциями Соединенных штатов. Сумма переданного оборудования составила более 250 000 долларов.

Об этом сообщает Минюст США.

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"Компания в Нью-Йорке получила в общей сложности более 250 тысяч долларов от находящейся под санкциями российской организации для закупки и экспорта электронных компонентов", — написали в ведомстве, говоря о схеме.

Там добавляют, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить поставки более 11,5 тысяч электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ.

По данным полиции, троим лицам-участникам уже предъявлены обвинения. Речь идет о Николае Григорьеве, Никите Архипове и Артеме Оловьяникове. Первый уже признал себя виновным, двое других находятся на свободе.

Отмечается, что Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, Европейский союз не будет запрещать прямую покупку сжиженного природного газа у России. Это произошло в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций.

К слову, Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию.

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