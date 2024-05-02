Россияне, массово сбежавшие за границу, возвращаются обратно домой — что происходит

Россияне бегут в Грузию. Фото: belsat.eu

Россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Об этом сообщило издание Bloomberg в четверг, 2 мая.

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Возвращение россиян

В первый год войны в Украине около миллиона россиян уехали за границу. В настоящее время тысячи из них возвращаются домой, что стимулирует военную экономику страны.

В условиях продолжающейся войны и нового шестилетнего срока Путина у власти, многие россияне вынуждены делать выбор. Став перед фактом отказа в продлении вида на жительство, проблемами с переводом средств и ограниченным числом готовых их стран, они решают вернуться в Россию.

Большое количество людей уехало из России после того, как в феврале 2022 года началось широкомасштабное вторжение, ставшее самой масштабной эмиграцией со времен развала Советского Союза. Мобилизационные мероприятия, особенно упоминание Путиным о дополнительном призыве 300 тысяч резервистов в сентябре 2022 года, побудили многих покинуть страну.

Сейчас число покидающих Россию эмигрантов снизилось. Согласно заявлениям Кремля в июне, половина выехавших в начале уже вернулась. Исследование московской фирмы "Финион" показывает, что примерно 40% -45% эмигрантов 2022 года уже вернулись в Россию.

Путин положительно оценивает возвращение бизнесменов, предпринимателей и квалифицированных специалистов, считая это поддержкой своей политики и свидетельством того, что россияне чувствуют связь со страной и понимают ситуацию.

Татьяна Станова из Центра Карнеги Россия-Евразия отмечает, что истории о возвращении активно используются в пропаганде как доказательство "русофобии" на Западе, что имеет важное значение для Путина, поскольку это укрепляет его позиции и дает аргументы в его пользу. Также тысячи вернувшихся помогают стране противостоять санкциям и способствуют экономическому росту.

Согласно оценкам Bloomberg Economics, обратная миграция могла увеличить экономический рост России в 2023 году.

Однако возвращение работников составляет лишь 0,3% от всех занятых, что не оказывает значительного влияния на рынок труда, но отражает важный вклад в экономическую активность страны.

Для некоторых Россия сейчас предлагает лучшие перспективы и условия работы, чем до конфликта, поскольку государство стремится привлечь необходимых специалистов.

Хотя оценки количества эмигрантов разнятся, экономисты из Альфа-банка в Москве считают, что Россия потеряла около 1,5% своей рабочей силы в 2022 году, или примерно 1,1 миллиона человек. Некоторые россияне выехали в Европу, но многие также уехали в страны, не присоединившиеся к санкциям, таким как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Индонезия, а также соседние бывшие советские республики.

Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов Америки в среду, 1 мая, объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.

Франция также призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной тому российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.