США оголосили санкції проти Росії та її помічників з вироблення зброї

Міністр фінансів США Джанет Єллен. Фото: REUTERS/Florence Lo

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у середу, 1 травня, оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії. До того ж вони допомагають Москві ухилятись від уже накладених обмежень.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

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Останній пакет санкцій США спрямований на російську військово-промислову базу і програми з хімічної та біологічної зброї, а також на осіб у третіх країнах, які допомагають Москві здійснювати купівлю технологій та обладнання для виробництва зброї та оборонної продукції.

Також Мінфін США запровадив санкції щодо майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві здійснювати закупівлі необхідних технологій та обладнання за кордоном.

Понад 100 організацій у новому списку санкцій активно або коли-небудь працювали у секторах технологій, оборони, виробництва та транспорту в економіці Росії.

Інший пакет американських санкцій спрямований на основних імпортерів бавовняної целюлози, нітроцелюлози та її ключових компонентів з Росії, а також на двох постачальників цих товарів з Китаю.

Додатково Мінфін вніс до "чорного списку" три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї.

Також під нові обмеження потрапили дві російські компанії, які беруть участь у будівництві газової інфраструктури в Росії — "Нефтегазстрой" та "ВНИПИгаздобыча".

В координації з Міністерством фінансів Державний департамент наклав санкції на понад 80 юридичних та фізичних осіб, які займаються ухиленням від санкцій проти Росії або пов'язані з програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою РФ.

Додатково Держдепартамент вжив обмежувальних заходів щодо енергетичного, металургійного та гірничодобувного секторів Росії та ввів додаткові санкції у зв'язку із смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються запровадити новий пакет санкцій проти Ірану. В перелік потрапила найбільша іранська авіакомпанія, яка перевозила до Москви дрони Shahed-136.

Також Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.