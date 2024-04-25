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CША готують пакет санкцій проти Ірану — в списку перевізник "шахедів"

25 квітня 2024 21:18
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Ілля Рябінін
редактор
CША готують пакет санкцій проти Ірану — в списку перевізник "шахедів"
Іранський вантажний літак Іл-76 компанії Pouya Air з дронами Shahed-136 на борту. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати Америки готуються запровадити новий пакет санкцій проти Ірану. В перелік потрапила найбільша іранська авіакомпанія, яка перевозила до Москви дрони Shahed-136.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США

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До санкційного переліку вже потрапили:

  • підставна компанія Sahara Thunder, яка очолює комерційну діяльність Міністерства оборони Ірану, та відіграє ключову роль у проєктуванні, розробці, виробництві та продажу дронів Shahed-136 до Росії;
  • керівний склад та Рада директорів компанії;
  • брокерська фірма з ОАЕ Onden General Trading FZE, яка продавала іранські товари від імені Sepehr Energy з доставкою до Сінгапуру;
  • панамська компанія Saone Shipping Corporation;
  • іранська вантажна авіакомпанія Pouya Air, яка тісно співпрацює з виробником дронів Shahed Avionics;
  • компанія Bonyan Danesh Shargh, яка виробляє двигуни для вищезазначених дронів, а також електронне обладнання для них.

Нагадаємо, раніше в ізраїльському ЦАХАЛі вже визначилися з відповіддю Ірану за напад на країну, і вже розпочали підготовку до цього. 

Водночас як заявив ексдиректор МОСАДу Зоар Палті, ізраїльська армія може або атакувати ядерні об'єкти Ірану, або завдати ядерного удару по резиденціях уряду аятоли Алі Хаменеї та президента країни Ібраїма Раїсі.

США
Іран
санкції
безпілотники
дрон Шахід-136

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