Напад на Ізраїль — США вводять санкції проти іранських компаній

Небо над Ізраїлем вночі 14 квітня 2024 року. Фото: Reuters

Сполучені Штати відреагували на небувалу агресію Ірану проти Ізраїлю. Вони запроваджують санкції проти різних компаній, пов’язаних з іранською програмою БПЛА.

Про це повідомив Державний департамент США у четвер, 18 квітня.

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Санкції США проти Ірану

До списку санкцій ввійшли постачальники й покупці одного з провідних іранських сталеливарних заводів, а також іранські автовиробники, які співпрацюють з організаціями, визначеними США, як КВІР та MODAFL.

Міністерство фінансів США оголошує санкції проти 16 осіб та двох компаній, що сприяють виробництву та розповсюдженню БПЛА в Ірані, а також проти підрозділу виробництва БПЛА Kimia Part Sivan Company, інших іранських виробників БПЛА та їх двигунів. Також санкції накладаються на п’ять фірм, які забезпечують компоненти для виробництва сталі для Khuzestan Steel Company (KSC), визначеної США, або купують її продукцію.

Додатково, Міністерство фінансів США вводить санкції проти іранського автовиробника Bahman Group та трьох його дочірніх підприємств за підтримку КВІР та інших організацій, включно з MODAFL.

На завершення, Міністерство торгівлі США запроваджує нові контрольні заходи для обмеження доступу Ірану до певних технологій, таких як базова мікроелектроніка комерційного класу, які також стосуються товарів, виготовлених за межами США за допомогою американських технологій. Це доповнює вже існуючі експортні обмеження проти Ірану, включаючи контроль за його участю у постачанні БПЛА для підтримки незаконної війни Росії в Україні.

Нагадаємо, 14 квітня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю. Також там погрожують, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.

Своєю чергою, у Білому домі заявили, що Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану.