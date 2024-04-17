Ексдиректор МОСАДу заявив про ймовірність ядерного удару Ізраїлю по Ірану

Колишній директор ізраїльського МОСАДу Зоар Палті. Фото ілюстративне: Міністерство оборони Ізраїлю/Facebook

Армія оборони Ізраїлю готується завдати удару у відповідь по військовим об'єктам та інфраструктурі Ісламської Республіки Іран. В Міністерства оборони країни також перебуває рішення завдати ядерного удару по резиденції аятоли Алі Хаменеї у Тегерані.

Про це заявив колишній директор ізраїльського МОСАДу Зоар Палті в інтерв'ю британському телеканалу SkyNews.

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Ізраїльська ядерна ракета "Єрихон". Джерело: Twitter ЦАХАЛу

На думку колишнього голови ізраїльської розвідки, в кабінеті міністра оборони країни, Йоава Галанта, наразі перебувають декілька планів удару по Ірану, і один з них містить плани удару по ядерних об'єктах країни.

"Без сумніву. Зараз ці плани у нього на столі", — сказав Палті.

Водночас він зауважив, що іншим планом виступає ядерний удар по Тегерану.

"Це також не виключається", — додав ексдиректор МОСАДу.

Нагадаємо, раніше Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю, пригрозивши, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.

Своєю чергою, у Білому домі заявили, що Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану.