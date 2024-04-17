Экс-директор МОСАДа заявил о вероятности ядерного удара Израиля по Ирану
Армия обороны Израиля готовится нанести ответный удар по военным объектам и инфраструктуре Исламской Республики Иран. У Министерства обороны страны также есть решение нанести ядерный удар по резиденции аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Об этом заявил бывший директор израильского МОСАДа Зоар Палти в интервью британскому телеканалу SkyNews.
Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
По мнению бывшего главы израильской разведки, в кабинете министра обороны страны, Йоава Галанта, сейчас находятся несколько планов удара по Ирану, и один из них содержит планы удара по ядерным объектам страны.
"Несомненно. Сейчас эти планы у него на столе", — сказал Палти.
В то же время, он отметил, что другим планом выступает ядерный удар по Тегерану.
"Это тоже не исключено", — добавил экс-директор МОСАДа.
Напомним, ранее Иран совершил массированную атаку по Израилю, пригрозив, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.
В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана.
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