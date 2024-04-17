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Экс-директор МОСАДа заявил о вероятности ядерного удара Израиля по Ирану

17 апреля 2024 23:24
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Илья Рябинин
редактор
Экс-директор МОСАДа заявил о вероятности ядерного удара Израиля по Ирану
Бывший директор израильского МОСАДа Зоар Палти. Фото иллюстративное: Министерство обороны Израиля/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия обороны Израиля готовится нанести ответный удар по военным объектам и инфраструктуре Исламской Республики Иран. У Министерства обороны страны также есть решение нанести ядерный удар по резиденции аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

Об этом заявил бывший директор израильского МОСАДа Зоар Палти в интервью британскому телеканалу SkyNews.

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Ядерная ракета Иерихон
Израильская ядерная ракета "Иерихон". Источник: Twitter ЦАХАЛа

По мнению бывшего главы израильской разведки, в кабинете министра обороны страны, Йоава Галанта, сейчас находятся несколько планов удара по Ирану, и один из них содержит планы удара по ядерным объектам страны.

"Несомненно. Сейчас эти планы у него на столе", — сказал Палти.

В то же время, он отметил, что другим планом выступает ядерный удар по Тегерану.

"Это тоже не исключено", — добавил экс-директор МОСАДа.

Напомним, ранее Иран совершил массированную атаку по Израилю, пригрозив, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана.

Иран
Израиль
война
ядерное оружие
ракеты

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