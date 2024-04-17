Ізраїль визначився, як відповість Ірану за напад, — ЗМІ
За даними ЗМІ, армія Ізраїлю вже вирішила, як відповість Ірану за його напад. Однак, ЦАХАЛ ще не визначився з точною датою, адже відповідна операція потребує підготовки.
Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на джерела.
Відповідь Ізраїлю за напад Ірану
Зазначається, що Ізраїль хоче мінімізувати негативні наслідки, щоб не допустити ескалації у регіоні. Тож, рішення щодо атаки у відповідь може змінити навіть на етапі її підготовки.
Зрештою, варіанти відповіді варіюються від ударів по іранських ядерних об'єктах, або по базах і пускових майданчиках безпілотників чи балістичних ракет до більш обмежених — вбивства конкретних осіб або чиновників КВІР за кордоном разом із їхніми спільниками. Також можлива комбінація кількох варіантів разом з масштабною кібератакою.
Наразі терміни удару у відповідь невідомі. Але видання пише, що навряд чи атака станеться у найближчі дні.
Нагадаємо, 14 квітня Іран здійснив масовану атаку по Ізраїлю. Також там погрожують, що у разі помсти країні варто чекати на ще більший обстріл.
Своєю чергою, у Білому домі заявили, що Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану.
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