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Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ

17 апреля 2024 13:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ
Израильские военные. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным СМИ, армия Израиля уже решила, как ответит Ирану за его нападение . Однако ЦАХАЛ еще не определился с точной датой, ведь соответствующая операция требует подготовки.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Израиль хочет свести к минимуму негативные последствия, чтобы не допустить эскалации в регионе. Поэтому решение об ответной атаке может изменить даже на этапе ее подготовки.

В конце концов, варианты ответа варьируются от ударов по иранским ядерным объектам или по базам и пусковым площадкам беспилотников или баллистических ракет к более ограниченным — убийства конкретных лиц или чиновников КСИР за границей вместе с их сообщниками. Возможна также комбинация нескольких вариантов вместе с масштабной кибератакой.

В настоящее время сроки ответного удара неизвестны. Но издание пишет, что вряд ли атака произойдет в ближайшие дни.

Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает , как и когда ответить на удар Ирана.

Иран
Израиль
война
армия
военные

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