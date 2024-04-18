Нападение на Израиль — США вводят санкции против иранских компаний

Небо над Израилем в ночное время 14 апреля 2024 года. Фото: Reuters

Соединенные Штаты отреагировали на небывалую агрессию Ирана против Израиля. Они вводят санкции против разных компаний, связанных с иранской программой БПЛА.

Об этом сообщил Государственный департамент США в четверг, 18 апреля.

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Санкции США против Ирана

В список санкций вошли поставщики и покупатели одного из ведущих иранских сталелитейных заводов, а также иранские автопроизводители, сотрудничающие с организациями, определенными США как КСИР и MODAFL.

Министерство финансов США объявляет о санкциях против 16 человек и двух компаний, способствующих производству и распространению БПЛА в Иране, а также против подразделения производства БПЛА Kimia Part Sivan Company, других иранских производителей БПЛА и их двигателей. Также санкции налагаются на пять фирм, которые снабжают компоненты для производства стали для Khuzestan Steel Company (KSC), определенной США, или покупают ее продукцию.

Дополнительно, Министерство финансов США вводит санкции против иранского автопроизводителя Bahman Group и трех его дочерних предприятий за поддержку КСИР и других организаций, включая MODAFL.

В завершение Министерство торговли США вводит новые контрольные меры по ограничению доступа Ирана к определенным технологиям, таким как базовая микроэлектроника коммерческого класса, которые также касаются товаров, произведенных за пределами США с помощью американских технологий. Это дополняет существующие экспортные ограничения против Ирана, включая контроль за его участием в поставках БПЛА для поддержки незаконной войны России в Украине.

Напомним, 14 апреля Иран совершил массированную атаку по Израилю. Также там угрожают, что в случае мести стране следует ожидать еще больших обстрелов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана.