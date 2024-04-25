CША готовят пакет санкций против Ирана — в списке перевозчик "шахедов"

Иранский грузовой самолет Ил-76 компании Pouya Air с дронами Shahed-136 на борту. Фото: росСМИ

Соединенные Штаты Америки готовятся ввести новый пакет санкций против Ирана. В список попала крупнейшая иранская авиакомпания, перевозившая в Москву дроны Shahed-136.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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В санкционный перечень уже попали:

подставная компания Sahara Thunder, возглавляющая коммерческую деятельность Министерства обороны Ирана, и играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже дронов Shahed-136 в Россию;

руководящий состав и Совет директоров компании;

брокерская фирма из ОАЭ Onden General Trading FZE, продававшая иранские товары от имени Sepehr Energy с доставкой в Сингапур;

панамская компания Saone Shipping Corporation;

иранская грузовая авиакомпания Pouya Air, тесно сотрудничающая с производителем дронов Shahed Avionics;

компания Bonyan Danesh Shargh, производящая двигатели для вышеупомянутых дронов, а также электронное оборудование для них.

Напомним, ранее в израильском ЦАХАЛе уже определились с ответом Ирана за нападение на страну, и уже приступили к этому.

В то же время, как заявил экс-директор МОСАДа Зоар Палти, израильская армия может либо атаковать ядерные объекты Ирана, либо нанести ядерный удар по резиденциям правительства аятоллы Али Хаменеи и президента страны Ибраима Раиси.