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CША готовят пакет санкций против Ирана — в списке перевозчик "шахедов"

25 апреля 2024 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
CША готовят пакет санкций против Ирана — в списке перевозчик "шахедов"
Иранский грузовой самолет Ил-76 компании Pouya Air с дронами Shahed-136 на борту. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки готовятся ввести новый пакет санкций против Ирана. В список попала крупнейшая иранская авиакомпания, перевозившая в Москву дроны Shahed-136.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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В санкционный перечень уже попали:

  • подставная компания Sahara Thunder, возглавляющая коммерческую деятельность Министерства обороны Ирана, и играет ключевую роль в проектировании, разработке, производстве и продаже дронов Shahed-136 в Россию;
  • руководящий состав и Совет директоров компании;
  • брокерская фирма из ОАЭ Onden General Trading FZE, продававшая иранские товары от имени Sepehr Energy с доставкой в Сингапур;
  • панамская компания Saone Shipping Corporation;
  • иранская грузовая авиакомпания Pouya Air, тесно сотрудничающая с производителем дронов Shahed Avionics;
  • компания Bonyan Danesh Shargh, производящая двигатели для вышеупомянутых дронов, а также электронное оборудование для них.

Напомним, ранее в израильском ЦАХАЛе уже определились с ответом Ирана за нападение на страну, и уже приступили к этому.

В то же время, как заявил экс-директор МОСАДа Зоар Палти, израильская армия может либо атаковать ядерные объекты Ирана, либо нанести ядерный удар по резиденциям правительства аятоллы Али Хаменеи и президента страны Ибраима Раиси.

США
Иран
санкции
беспилотники
дрон Шахид-136

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