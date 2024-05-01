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США объявили санкции против России и ее помощников по выработке оружия

1 мая 2024 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США объявили санкции против России и ее помощников по выработке оружия
Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: REUTERS/Florence Lo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в среду, 1 мая, объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России. К тому же они помогают Москве уклоняться от уже наложенных ограничений.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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Новые санкции США

Последний пакет санкций США направлен на российскую военно-промышленную базу и программы по химическому и биологическому оружию, а также лиц в третьих странах, которые помогают Москве осуществлять покупки технологий и оборудования для производства оружия и оборонной продукции.

Также Минфин США ввел санкции в отношении почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, позволяющих Москве осуществлять закупки необходимых технологий и оборудования за рубежом.

Более 100 организаций в новом списке санкций активно или когда-либо работали в секторах технологий, обороны, производства и транспорта в экономике России.

Другой пакет американских санкций направлен на основных импортеров хлопчатобумажной целлюлозы, нитроцеллюлозы и ее ключевых компонентов из России, а также двух поставщиков этих товаров из Китая.

Дополнительно Минфин внес в "черный список" три российских юридических и два физических лица, причастных к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Также под новые ограничения попали две российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России — "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

В координации с Министерством финансов Государственный департамент наложил санкции на более 80 юридических и физических лиц, которые занимаются уклонением от санкций против России или связаны с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой РФ.

Дополнительно, Госдепартамент принял ограничительные меры в отношении энергетического, металлургического и горнодобывающего секторов России и ввел дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовятся ввести новый пакет санкций против Ирана. В список попала крупнейшая иранская авиакомпания, перевозившая в Москву дроны Shahed-136.

Также Франция призывает Европейский Союз создать новый режим санкций против России. Причиной этому является российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.

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