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В ближайшее время спецслужбы РФ готовят провокации на своей же территории — детали от АТЕШ

4 мая 2024 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ближайшее время спецслужбы РФ готовят провокации на своей же территории — детали от АТЕШ
Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ближайшее время спецслужбы России могут готовить провокации. Таким образом, враг хочет обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории РФ.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в субботу, 4 мая.

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"По нашей информации спецслужбы РФ могут готовить провокации в ближайшее время. Целью провокаций является обвинение СОУ в организации и проведении терактов на территории России", — говорится в сообщении.

К тому же враг планирует проведение антитеррористических мер, во время которых могут быть задержаны мусульмане, у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства.

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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство обороны России заменило несколько командиров высокого уровня за последние месяцы. Вероятно, это произошло на фоне подготовки к ожидаемому летнему наступлению, которое, по прогнозам, начнется в конце мая или июне.

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теракт
россияне
Украина
провокация

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