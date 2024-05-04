Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ

В ближайшее время спецслужбы России могут готовить провокации. Таким образом, враг хочет обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов на территории РФ.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в субботу, 4 мая.

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Провокации на территории России

"По нашей информации спецслужбы РФ могут готовить провокации в ближайшее время. Целью провокаций является обвинение СОУ в организации и проведении терактов на территории России", — говорится в сообщении.

К тому же враг планирует проведение антитеррористических мер, во время которых могут быть задержаны мусульмане, у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства.

Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, россияне, покинувшие страну, сейчас возвращаются в РФ, что способствует поддержке военной экономики России. Владимир Путин воспринимает это движение как поддержку своей политики, несмотря на настоящие причины, побуждавшие россиян к возвращению.

Также Министерство обороны России заменило несколько командиров высокого уровня за последние месяцы. Вероятно, это произошло на фоне подготовки к ожидаемому летнему наступлению, которое, по прогнозам, начнется в конце мая или июне.