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Росіяни активно пропонують інвесторам придбати землі вздовж окупованого Азовського узбережжя

2 травня 2024 19:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни активно пропонують інвесторам придбати землі вздовж окупованого Азовського узбережжя
Узбережжя Азовського моря. Фото: Новинарня, Андрій Дубчак
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни пропонують так званим інвесторам з російських регіонів придбати незаконно захоплені ділянки землі уздовж берегів Азовського моря. Ці території включають рекреаційні зони, пансіонати та відпочинкові бази.

Про це повідомив Центр національного супротиву у середу, 1 травня.

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Гауляйтер Денис Пушилін заявив, що вони створюють умови для "інвесторів", за яких ті можуть взяти в управління пансіонати чи землі під них і почати їх облаштування, не чекаючи на офіційне узаконення цих дій.

"Виглядає на те, що сам Пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність, присутня у голові кремлівського посіпаки", — заявили у Центрі національного супротиву.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву заявили, що російські окупанти місяцями не отримають грошове забезпечення, оскільки їх командування розуміє, що солдати все одно загинуть на фронті. 

Раніше ми писали, що російська влада на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створює так звані призовні комісії. Це робиться для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

росія
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