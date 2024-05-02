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Россияне активно предлагают инвесторам приобрести земли вдоль оккупированного Азовского побережья

2 мая 2024 19:06
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Бригадир София
редактор
Россияне активно предлагают инвесторам приобрести земли вдоль оккупированного Азовского побережья
Побережье Азовского моря. Фото: Новинка, Андрей Дубчак
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне предлагают так называемым инвесторам из российских регионов приобрести незаконно захваченные участки земли вдоль берегов Азовского моря. Эти территории включают рекреационные зоны, пансионаты и базы отдыха.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 1 мая.

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Гауляйтер Денис Пушилин заявил, что они создают условия для "инвесторов", при которых те могут взять в управление пансионаты или земли под них и начать их обустройство, не дожидаясь официального узаконения этих действий.

"Похоже, что сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Такое осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность, присутствует в голове кремлевского помощника", — заявили в Центре национального сопротивления.

Напомним, в Центре национального сопротивления заявили, что российские оккупанты месяцами не получат денежное обеспечение, поскольку их командование понимает, что солдаты все равно погибнут на фронте.

Ранее мы писали, что российские власти на временно оккупированных территориях Запорожской области создают так называемые призывные комиссии. Это делается для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.

россия
война
Украина
Азовское море
оккупанты
оккупация
война в Украине

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