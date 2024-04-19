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Сміттєзвалища, антисанітарія та щурі — РФ перетворює окуповані території на смітник

19 квітня 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сміттєзвалища, антисанітарія та щурі — РФ перетворює окуповані території на смітник
Люди вивозять сміття на сміттєзвалище. Фото: Віталій Грабар / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники під виглядом переробного заводу створили нове сміттєзвалище "Луганськ" поблизу Родакового тимчасово окупованої Луганської області. Це один із шести сміттєполігонів в регіоні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в четвер, 18 квітня.

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"Під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон  "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів. Це один із шести запланованих російських сміттєзвалищ тільки на Луганщині", — розповіли в Центрі.

За даними ЦНС, відомо про ще два сміттєполігони в Сєвєродонецьку та Антрациті.

Загарбники вже вивозять сміття з Ростовської області на тимчасово окуповані території української Донеччини. Раніше росіяни хотіли побудувати новий полігон для сміття поблизу Ростова, однак протести місцевих змусили їх змінити плани.

"А тим часом сьогодні окуповані території України просто потопають у  смітті. Несанкціоновані сміттєзвалища, антисанітарія, щурі — це вже звичне явище навіть на вулицях великих міст", — додали в Спротиві.

Яку політику проводять російські загарбники на ТОТ

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують "хазяйнувати" на тимчасово окупованій території України, вводячи свої порядки. Так, відомо скільки пам'яток культури знищили окупанти в Луганській області від початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що росіяни не оминули своєю увагою й українських дітей, яким вирішили змінити самоідентифікацію та насадити їм російську ідентичність. Пропозицію перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів висунули "психологи" в тимчасово окупованому Маріуполі.

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