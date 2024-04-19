Мусорные свалки, антисанитария и крысы — РФ превращает оккупированные территории в помойку

Люди вывозят мусор на свалку. Фото: Виталий Грабарь / УНИАН

Российские захватчики под видом перерабатывающего завода создали новую свалку "Луганск" вблизи Родакова временно оккупированной Луганской области. Это один из шести мусорополигонов в регионе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 18 апреля.

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"Под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родакова на границе Лутугинского и Славяносербского районов. Это одна из шести запланированных российских мусорных свалок только на Луганщине", — рассказали в Центре.

По данным ЦНС, известно еще о двух мусорополигонах в Северодонецке и Антраците.

Захватчики уже вывозят мусор из Ростовской области на временно оккупированные территории украинской Донеччины. Ранее россияне хотели построить новый мусорный полигон вблизи Ростова, однако протесты местных заставили их изменить планы.

"А между тем сегодня оккупированные территории Украины просто утопают в мусоре. Несанкционированные мусорные свалки, антисанитария, крысы — это уже привычное явление даже на улицах крупных городов", — добавили в Спротиве.

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Напомним, что российские захватчики продолжают "хозяйничать" на временно оккупированной территории Украины, вводя свои порядки. Так, известно сколько памятников культуры уничтожили оккупанты в Луганской области с начала полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что россияне не обошли своим вниманием и украинских детей, которым решили изменить самоидентификацию и насадить им российскую идентичность. Предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов выдвинули "психологи" во временно оккупированном Мариуполе.