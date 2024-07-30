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Израиль нанес удар по столице Ливана — кто был целью

30 июля 2024 21:25
Виктория Козырь - редактор
Израиль атаковал Бейрут 30 июля — что известно об атаке
Последствия удара по столице Ливана. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
Виктория Козырь - редактор

Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболлы", который, вероятно, был ответственным за обстрел по стадиону на Голанских высотах.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 июля.

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Судьба высокопоставленного командира "Хезболлы" пока неизвестна. В силах обороны Израиля подтвердили причастность к удару.

"ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждал-Шамсе и убийство десятка израильских гражданских", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский удар был направлен на территорию рядом со штаб-квартирой "Хезболлы" в столичном районе Харет-Хрейк.

Напомним, боевики "Хезболлы" нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. Министр обороны страны Йоав Галлант уже определил "направление действий".

Ранее Израиль нанес удар по зданию школы для девочек в центре Сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек.

Израиль война обстрелы Ливан стадионы

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