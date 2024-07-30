Израиль атаковал Бейрут 30 июля — что известно об атаке

Израиль нанес удар по столице Ливана — кто был целью
Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболлы", который, вероятно, был ответственным за обстрел по стадиону на Голанских высотах.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 июля.
Удар Израиля по Ливану
Судьба высокопоставленного командира "Хезболлы" пока неизвестна. В силах обороны Израиля подтвердили причастность к удару.
"ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждал-Шамсе и убийство десятка израильских гражданских", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский удар был направлен на территорию рядом со штаб-квартирой "Хезболлы" в столичном районе Харет-Хрейк.
Напомним, боевики "Хезболлы" нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. Министр обороны страны Йоав Галлант уже определил "направление действий".
Ранее Израиль нанес удар по зданию школы для девочек в центре Сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек.
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