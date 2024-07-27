Ізраїль атакував школу в секторі Гази — багато загиблих та поранених

Наслідки удару по будівлі школи. Фото: скриншот з відео

Ізраїль завдав удару по будівлі школи для дівчат у центрі сектора Гази. Внаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на владу анклаву, якою керує терористичне угруповання ХАМАС.

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Удар по будівлі школи

Відомо, що внаслідок обстрілу близько сотні людей отримали поранення. За інформацією ЗМІ, школа була тимчасовим хабом для переміщених палестинців.

ЦАХАЛ повідомляє, що військові вдарили по території школи, націлившись на "закамуфльований командно-контрольний комплекс ХАМАС". Під час удару були вбиті "терористи ХАМАС, які ховалися та діяли з бази". Армія Ізраїлю стверджує, що будівлю також використовували для зберігання зброї.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені, що призвело до загибелі та поранень людей. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ці дії стали відповіддю на численні атаки хуситів проти Ізраїлю за останні місяці.

Також Ізраїль майже ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.