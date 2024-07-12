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Байден підтримав завершення війни в Секторі Газа та висловився проти окупації анклаву Ізраїлем

12 липня 2024 08:14
Галина Шподарева - редактор
Байден зробив заяву щодо припинення війни Ізраїль — Сектор Газа
Президент США Джо Байден на саміті НАТО. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що війна між Ізраїлем і Сектором Газа має закінчитися зараз, і Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни. За словами Байдена, рамки припинення вогню були узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС, але все ще є прогалини, які необхідно закрити.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на президента США на пресконференції у четвер, 11 липня. 

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"Ці рамки зараз узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС. Тому я відправив свою команду в регіон, щоб узгодити деталі", — сказав Байден на пресконференції.

Наприкінці травня Байден детально виклав пропозицію щодо трьох етапів, спрямованих на досягнення припинення вогню, звільнення заручників у Газі та палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль, виведення ізраїльських військ з Гази та відбудову прибережного анклаву.

Директор ЦРУ Білл Бернс і посол США на Близькому Сході Бретт МакГерк цього тижня перебували на Близькому Сході, де зустрічалися з регіональними колегами для обговорення угоди про припинення вогню.

"Це складні, комплексні питання. Все ще є прогалини, які потрібно закрити. Ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна. Я сповнений рішучості завершити цю угоду і покласти край цій війні, яка повинна закінчитися зараз", — сказав Байден на пресконференції.

Нагадаємо, в середині червня армія Ізраїлю оголосила про щоденні тактичні паузи в наступах. Цахал хоче сприяти надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Військові Ізраїлю повідомили про встановлення контролю над Філадельфійським коридором. Це 14-кілометрова ділянка вздовж кордону між Газою та Єгиптом.

Раніше ми писали, що люди з близького оточення президента США Джо Байдена, можливо, готуються переконати його вийти з президентських перегонів. Хоча лідери його передвиборчої кампанії стверджують, що Байден все ще може перемогти.

США Ізраїль війна Сектор Гази саміт політики військові дії Саміт НАТО у Вашингтоні

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