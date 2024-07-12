Байден сделал заявление о прекращении войны Израиль — Сектор Газа

Президент США Джо Байден на саммите НАТО. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что война между Израилем и Сектором Газа должна закончиться сейчас, и Израиль не должен оккупировать анклав после войны. По словам Байдена, рамки прекращения огня были согласованы как Израилем, так и ХАМАСом, но все еще есть пробелы, которые необходимо закрыть.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента США на пресс-конференции в четверг, 11 июля.

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"Эти рамки сейчас согласованы как Израилем, так и ХАМАС. Поэтому я отправил свою команду в регион, чтобы согласовать детали", — сказал Байден на пресс-конференции.

В конце мая Байден подробно изложил предложение по трем этапам, направленным на достижение прекращения огня, освобождение заложников в Газе и палестинских заключенных, которых удерживает Израиль, вывод израильских войск из Газы и восстановление прибрежного анклава.

Директор ЦРУ Билл Бернс и посол США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк на этой неделе находились на Ближнем Востоке, где встречались с региональными коллегами для обсуждения соглашения о прекращении огня.

"Это сложные, комплексные вопросы. Все еще есть пробелы, которые нужно закрыть. Мы достигаем прогресса. Тенденция положительная. Я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", — сказал Байден на пресс-конференции.

Напомним, в середине июня армия Израиля объявила о ежедневных тактических паузах в наступлениях. Цахал хочет содействовать поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа.

Военные Израилю сообщили об установлении контроля над Филадельфийским коридором. Это 14-километровый участок вдоль границы между Газой и Египтом.

Ранее мы писали, что люди из близкого окружения президента США Джо Байдена, возможно, готовятся убедить его выйти из президентской гонки. Хотя лидеры его предвыборной кампании утверждают, что Байден по-прежнему может победить.