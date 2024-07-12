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Байдена хочуть умовити знятись з виборів

12 липня 2024 07:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Чому близький круг Джо Байдена хоче, щоб він знявся з виборів
Президент США Джо Байден. Фото: пресслужба Білого дому
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Люди, що входять до близького оточення президента США Джо Байдена, можливо, готуються переконати його вийти з президентських перегонів. Хоча лідери його передвиборчої кампанії стверджують, що Байден все ще може перемогти.

Про це 12 липня у п'ятницю пише The Guardian.

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Видання зауважує, що його позиція серед виборців не змінилася так сильно, як прийнято вважати, після його невдалих дебатів проти Дональда Трампа. 

Принаймні більшість виборців вважають Байдена і Трампа "незручними", хоча колишній президент має перевагу в новому опитуванні Pew Research Center.

Проте, зауважує The Guardian, деякі помічники Байдена обговорюють способи змусити його піти у відставку. Наприклад, лідер демократичної меншості в Палаті представників, Хакім Джеффріс, хоче поговорити з кожним зі своїх законодавців про Байдена, перш ніж приймати рішення про "наступний крок".

Нагадаємо, що провідні німецькі неврологи занепокоєні станом здоров'я 81-річного американського президента

Сам Байден запевняє, що йому вистачить сил на другий президентський термін

Джо Байден США вибори Республіканська партія Демократична партія

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