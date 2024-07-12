Почему близкий круг Джо Байдена хочет, чтобы он снялся с выборов

Президент США Джо Байден. Фото: пресс-служба Белого дома

Люди, входящие в близкое окружение президента США Джо Байдена, возможно, готовятся убедить его выйти из президентской гонки. Хотя лидеры его предвыборной кампании утверждают, что Байден по-прежнему может победить.

Об этом 12 июля в пятницу пишет The Guardian.

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Издание отмечает, что его позиция среди избирателей не изменилась так сильно, как принято считать, после его неудачных дебатов против Дональда Трампа.

По крайней мере, большинство избирателей считают Байдена и Трампа "неудобными", хотя бывший президент имеет преимущество в новом опросе Pew Research Center.

Однако, отмечает The Guardian, некоторые помощники Байдена обсуждают способы заставить его уйти в отставку. К примеру, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис хочет поговорить с каждым из своих законодателей о Байдене, прежде чем принимать решение о "следующем шаге".

Напомним, что ведущие немецкие неврологи обеспокоены состоянием здоровья 81-летнего американского президента.

Сам Байден уверяет, что ему хватит сил на второй президентский срок.