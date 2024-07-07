Вибори в США — рейтинг Байдена росте

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден після невдалих дебатів спромігся скоротити розрив від свого суперника Дональда Трампа. Тепер у ключових штатах діючий глава держави відстає від свого суперника на 2%.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Дані опитування, проведеного Bloomberg News/Morning Consult показують, що Байден скоротив відставання від Трампа на два відсоткових пункти: з 47% до 45%.

Це найменший розрив з моменту початку опитування в жовтні минулого року.

Також Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.

Що американці думають про дебати

Виборці вважають, що Байден на дебатах показав себе не найкращим чином. Тільки кожен п'ятий респондент вважає, що 81-річний президент був послідовнішим за свого конкурента, переважав його розумово та домінував під час дискусій.

Також лише 39% виборців, які вагаються, кажуть, що Байдену слід продовжувати свою кампанію. В свою чергу, щодо Трампа так вважають 50%.

Раніше ми писали, що Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах. Він запевнив, що лише Господь Всемогутній може змусити його передумати.

За даними The New York Times, президент США вважає, що причиною його невпевненого виступу на дебатах із Дональдом Трампом стала перевтома після тривалої зарубіжної поїздки.