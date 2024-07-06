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Байден розкрив, хто може змусити його вийти з президентських перегонів

6 липня 2024 08:08
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Дмитро Галушка
Редактор
Вибори в США — Байден не зніме кандидатуру
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах. Він запевнив, що лише "Господь Всемогутній" може змусити його передумати.

Про це Байден заявив в інтерв’ю ABC.

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"Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься", — заявив Байден.

Також президент повідомив, що знову балатується, бо переконаний, що краще за інших розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".

"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", — додав президент США про виборчі перегони.

За даними The New York Times, Президент США вважає, що причиною його невпевненого виступу на дебатах із Дональдом Трампом стала перевтома після тривалої зарубіжної поїздки.

Раніше Джо Байден визнав, що слабко виступив на дебатах з експрезидентом Дональдом Трампом. Водночас американський лідер заявив, що поважний вік не завадить йому успішно очолювати державу.

Джо Байден США вибори світ президент

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