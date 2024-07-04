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Байден пройшов медогляд після дебатів із Трампом — що відомо

4 липня 2024 13:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Байден пройшов медобстеження після дебатів із Трампом — деталі
Президент США Джо Байден. Фото: АР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Президент США Джо Байден заявив губернаторам-демократам на приватній зустрічі, що пройшов медогляд після дебатів і почувається добре. Зустріч була викликана занепокоєнням щодо здоров'я та політичної спроможності Байдена.

Про це повідомило видання Politico у четвер, 4 липня.

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Байден пройшов медогляд після дебатів

На приватній зустрічі з понад 20 губернаторами-демократами Байден розповів, що пройшов медогляд після дебатів із Трампом, запевнивши, що почувається добре, повідомили джерела видання.

Як зазначається, під час годинної зустрічі, викликаної занепокоєнням щодо здоров'я і політичної спроможності Президента США, один із губернаторів запитав Байдена про його фізичний стан. За словами двох співрозмовників видання, він зазначив, що останніми днями пройшов обстеження, і запевнив, що він залишається в доброму здоров'ї, постукавши для ефекту по дереву.

Зустріч, яка відбулася в Білому домі, зібрала майже дюжину губернаторів у Вашингтоні, тоді як інші взяли участь віртуально. Вона була організована за кілька годин після того, як прессекретар США Карін Жан-П'єр ухилилася від прямих запитів журналістів щодо здоров'я президента після дебатів.

"Президент має регулярні щорічні медичні огляди, які ми публікуємо в ретельному звіті. Ми збираємося продовжувати це робити", – сказала Жан-П'єр.

За словами особи, знайомої з розкладом Байдена, огляд був коротким і проведений лікарем Білого дому в наступні дні після дебатів через тривалі симптоми застуди, не включаючи серйозних тестів. 

Двоє губернаторів-демократів, Мішель Лухан Грішем із Нью-Мексико та Джанет Міллс із Мен, висловили своє занепокоєння Байдену щодо його здатності виграти їхні сині штати на майбутніх виборах, описуючи їх як конкурентоспроможні. У 2020 році Байден переміг у Нью-Мексико на 11 відсотків і в Мені на 9 пунктів.

"Зустріч з губернаторами в середу ввечері знаменує собою останні зусилля Байдена, спрямовані на збереження життєздатності його кандидатури, яка перебуває в скрутному становищі", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Байден заявив, що не зніме свою кандидатуру на посаду глави держави. Також він запевнив провідних демократів на Капітолійському пагорбі, що готовий до переобрання.

Ми писали, що  дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом зіграли не на руку останньому. Водночас сам Байден визнав, що його виступ під час дебатів був досить слабким.

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