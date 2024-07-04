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Байден прошел медосмотр после дебатов с Трампом — что известно

4 июля 2024 13:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом.
Президент США Джо Байден. Фото: АР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Президент США Джо Байден заявил губернаторам-демократам на частной встрече, что прошел медосмотр после дебатов и чувствует себя хорошо. Встреча была вызвана беспокойством по поводу здоровья и политической состоятельности Байдена.

Об этом сообщило издание Politico в четверг, 4 июля.

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Байден прошел медосмотр после дебатов

На частной встрече с более чем 20 губернаторами-демократами Байден рассказал, что прошел медосмотр после дебатов с Трампом, заверив, что чувствует себя хорошо, сообщили источники издания.

Как отмечается, во время часовой встречи, вызванной беспокойством по поводу здоровья и политической состоятельности Президента США, один из губернаторов спросил Байдена о его физическом состоянии. По словам двух собеседников издания, он отметил, что в последние дни прошел обследование, и заверил, что он остается в добром здравии, постучавшись для эффекта по дереву.

Состоявшаяся в Белом доме встреча собрала почти дюжину губернаторов в Вашингтоне, тогда как другие приняли участие виртуально. Она была организована через несколько часов после того, как пресс-секретарь США Карин Жан-Пьер уклонилась от прямых запросов журналистов по поводу здоровья президента после дебатов.

"У президента есть регулярные ежегодные медицинские осмотры, которые мы публикуем в тщательном отчете. Мы собираемся продолжать это делать " , — сказала Жан-Пьер.

По словам лица, знакомого с расписанием Байдена, осмотр был кратким и проведен врачом Белого дома в последующие дни после дебатов из-за длительных симптомов простуды, не включая серьезных тестов.

Двое губернаторов-демократов, Мишель Лухан Гришем из Нью-Мексико и Джанет Миллс из Мэн, выразили свою обеспокоенность Байдену по поводу его способности выиграть их синие штаты на предстоящих выборах, описывая их как конкурентоспособные. В 2020 году Байден победил в Нью-Мексико на 11 процентов и у Мне на 9 пунктов.

"Встреча с губернаторами в среду вечером знаменует собой последние усилия Байдена, направленные на сохранение жизнеспособности находящейся в затруднительном положении его кандидатуры" , — говорится в сообщении.

Напомним, Байден заявил, что не снимет свою кандидатуру на должность главы государства. Также он заверил ведущих демократов на Капитолийском холме, что готов к переизбранию.

Мы писали, что прения между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом сыграли не на руку последнему. В то же время сам Байден признал, что его выступление во время дебатов было достаточно слабым .

Джо Байден США выборы дебаты Дональд Трамп Белый дом врачи

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