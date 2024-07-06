Выборы в США - Байден не снимет кандидатуру

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о непреклонном решении продолжать участие в президентской гонке. Он заверил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.

Об этом Байден заявил в интервью ABC.

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"Если бы Господь Всемогущий взошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спустится", — заявил Байден.

Также президент сообщил, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше других понимает, что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".

"Мы уже в пути. Мы уже идем", — добавил президент США об избирательной гонке.

По данным The New York Times, Президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после продолжительной зарубежной поездки.

Ранее Джо Байден признал, что слабо выступил на прениях с экспрезидентом Дональдом Трампом. В то же время, американский лидер заявил, что почтенный возраст не помешает ему успешно возглавлять государство.