Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден раскрыл, кто может заставить его выйти из президентской гонки arrow

Байден раскрыл, кто может заставить его выйти из президентской гонки

6 июля 2024 08:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Выборы в США - Байден не снимет кандидатуру
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о непреклонном решении продолжать участие в президентской гонке. Он заверил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.

Об этом Байден заявил в интервью ABC.

Читайте также:

Снимется ли Байден с выборов

"Если бы Господь Всемогущий взошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спустится", — заявил Байден.

Также президент сообщил, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше других понимает, что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".

"Мы уже в пути. Мы уже идем", — добавил президент США об избирательной гонке.

По данным The New York Times, Президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после продолжительной зарубежной поездки.

Ранее Джо Байден признал, что слабо выступил на прениях с экспрезидентом Дональдом Трампом. В то же время, американский лидер заявил, что почтенный возраст не помешает ему успешно возглавлять государство.

Джо Байден США выборы мир президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны