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Несмотря на неудавшиеся дебаты Байден сократил отрыв от Трампа в ключевых штатах

7 июля 2024 15:08
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Выборы в США - рейтинг Байдена растет
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после неудачных дебатов сумел сократить разрыв от своего соперника Дональда Трампа. Теперь в ключевых штатах действующий глава государства отстает от своего соперника на 2%.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Данные опроса, проведенного Bloomberg News/Morning Consult, показывают, что Байден сократил отставание от Трампа на два процентных пункта: с 47% до 45%.

Это самый маленький разрыв с момента начала опроса в октябре прошлого года.

Также Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.

Что американцы думают о дебатах

Избиратели считают, что Байден показал себя на дебатах не лучшим образом. Только каждый пятый респондент считает, что 81-летний президент был последовательнее своего конкурента, преобладал его умственно и доминировал во время дискуссий.

Также лишь 39% колеблющихся избирателей говорят, что Байдену следует продолжать свою кампанию. В свою очередь, по отношению к Трампу так считают 50%.

Ранее мы писали, что Байден заявил о непреклонном решении продолжать участие в президентской гонке. Он заверил, что только Господь Всемогущий может заставить его передумать.

По данным The New York Times, президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после длительной зарубежной поездки.

Джо Байден США выборы рейтинг Дональд Трамп

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