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Байден поділився, чи вистачить йому сил на другий термін і назвав свої заслуги як президента

6 липня 2024 11:18
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Дмитро Галушка
Редактор
Байден розповів, як переміг Путіна і розширив НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: Daily Mail
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що розширив НАТО та залучив 50 країн для допомоги Україні. Крім того, він переконаний, що здолав російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Байден заявив у своєму першому телевізійному інтерв'ю після дебатів з Дональдом Трампом.

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Розширив НАТО і переміг Путіна

Журналіст спитав Байдена, чи зможе він бути ефективним лідером упродовж наступних чотирьох років.

"Я той, хто об'єднав НАТО, це наше майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна. Ніхто не думав, що таке може статися", — заявив президент.

До своїх заслуг Байден також відніс започаткування спільно з AUKUS Південно-Тихоокеанської ініціативи та збільшення японцями їхнього бюджету.

Президент держави також наголосив, що саме він залучив 50 країн — не тільки в Європі, але й за її межами, щоб допомогти Україні.

Водночас Байден зазначив, що члени Сенату та Палати представників не просили його залишити передвиборчу гонку.

Байден також відмовився проходити незалежне медичне обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.

Свій провал на дебатах з Дональдом Трампом президент США охарактеризував як "поганий епізод".

Байден заявив про непохитне рішення продовжувати участь у президентських перегонах. Він запевнив, що лише Господь Всемогутній може змусити його передумати.

За даними The New York Times, президент США вважає, що причиною його невпевненого виступу на дебатах із Дональдом Трампом стала перевтома після тривалої зарубіжної поїздки.

Джо Байден США вибори Дональд Трамп Україна інтерв'ю

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