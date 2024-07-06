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Байден поделился, хватит ли ему сил на второй срок и назвал свои заслуги как президента

6 июля 2024 11:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Байден рассказал, как победил Путина и расширил НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: Daily Mail
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что расширил НАТО и привлек 50 стран для помощи Украине. Кроме того, он убежден, что одолел российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Байден заявил в своем первом телевизионном интервью после дебатов с Дональдом Трампом.

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Расширил НАТО и победил Путина

Журналист спросил Байдена, сможет ли он быть эффективным лидером в течение следующих четырех лет.

"Я объединивший НАТО это наше будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина. Никто не думал, что такое может произойти", — заявил президент.

К своим заслугам Байден также отнес начало совместно с AUKUS Южно-Тихоокеанской инициативы и увеличение японцами их бюджета.

Президент также подчеркнул, что сами он привлек 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, к помощи Украины.

В то же время, Байден отметил, что члены Сената и Палаты представителей не просили его покинуть предвыборную гонку.

Байден также отказался проходить независимое медицинское обследование, которое бы подтвердило, что он готов отбыть еще один срок в должности.

Свой провал на дебатах с Дональдом Трампом президент США охарактеризовал как "плохой эпизод".

Байден заявил о непреклонном решении продолжать участие в президентской гонке. Он заверил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его передумать.

По данным The New York Times, Президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после продолжительной зарубежной поездки.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп Украина интервью

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