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Лікарі з Німеччини підозрюють, що у Байдена є кілька неврологічних хвороб

9 липня 2024 21:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Неврологи з Німеччини поділилися своїми підозрами про стан Байдена
Президент США Джо Байден. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Провідні німецькі неврологи висловили своэ занепокоєння, щодо стану здоров'я 81-річного президента США Джо Байдена. Вони зазначили, що проблеми зі здоров'ям Байдена виходять за межі типових обмежень для людини віком у 80 років.

Про це повідомило видання BILD у вівторок, 9 липня.

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"При всіх недоліках дистанційних діагнозів через телеекран я вже помітив у Байдена деяку гіпомімію, тобто дедалі жорсткішу міміку. Існує також так званий гіпофонічний голос — тягнучий, невиразний і водночас скрипучий і грубий тембр голосу", — заявив професор, доктор медичних наук, голова асоціації неврологів Північного Рейну-Вестфалії Гереон Неллес.

Він висунув припущення, що ці симптоми можуть бути спричинені хворобою Паркінсона. Він стверджує, що не можна виключати, що Байден має фізичні обмеження, але при цьому психічно здоровий. Експерт вказав на необхідність враховувати, "якою мірою президент зазнає медичного і, за необхідності, медикаментозного лікування".

Своєю чергою професор Крістоф Кляйншніц заявив, що виявлені симптоми свідчать про нейродегенеративне захворювання із групи захворювань Паркінсона. Він відзначив, що Байден має застиглу міміку, порушення ходи, тихий голос і коливання уваги.

На його думку, симптоми є дуже виразними і з плином часу швидко погіршуються. Професор розглядає можливість прогресуючого супрануклеарного парезу погляду, мультисистемної атрофії або деменції з тільцями Леві.

"На жаль, ці особливі форми майже не реагують на класичні ліки від Паркінсона і швидко посилюються. Що б це не було, я думаю, малоймовірно, що він зможе виконувати обов'язки президента США ще чотири роки", — додав Кляйншніц.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив губернаторам-демократам на приватній зустрічі, що пройшов медогляд після дебатів і почувається добре. Зустріч була викликана занепокоєнням щодо здоров'я та політичної спроможності Байдена.

За даними The New York Times, президент США вважає, що причиною його невпевненого виступу на дебатах із Дональдом Трампом стала перевтома після тривалої зарубіжної поїздки.

Джо Байден США Німеччина вибори лікарі невролог

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