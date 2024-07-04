Президент США Джо Байден планує більше відпочивати й менше працювати — CNN

Джо Байден. Фото: dw.com

Президент США Джо Байден збирається більше часу приділяти сну. Це вплине на графік його заходів.

За даними CNN, про це американський лідер заявив у Білому домі під час зустрічі з губернаторами-демократами.

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Скриншот матеріалу CNN

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Байден повідомив, що збирається більше спати та менше працювати. Також він не відвідуватиме офіційні робочі заходи, що відбуваються після 20:00.

За даними The New York Times, Президент США вважає, що причиною його невпевненого виступу на дебатах із Дональдом Трампом стала перевтома після тривалої зарубіжної поїздки.

Раніше Джо Байден визнав, що слабко виступив на дебатах з експрезидентом Дональдом Трампом. Водночас американський лідер заявив, що поважний вік не завадить йому успішно очолювати державу.

Також ми повідомляли, що після дебатів Байден пройшов медогляд. Зараз американський лідер почувається добре, однак раніше в нього були тривалі симптоми застуди.