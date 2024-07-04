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Байден заявил, что будет дольше спать и не будет планировать мероприятия на поздний вечер — CNN

4 июля 2024 22:55
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Чекарёва Мария
редактор
Президент США Джо Байден планирует больше отдыхать и меньше работать
Джо Байден. Фото: dw.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Президент США Джо Байден собирается больше времени уделять сну. Это повлияет на график его мероприятий.

По данным CNN, об этом американский лидер заявил в Белом доме во время встречи с губернаторами-демократами.

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Скриншот материала CNN

Как решил поменять свой график Президент США

Байден сообщил, что собирается больше спать и меньше работать. Также он не будет посещать официальные рабочие мероприятия после 20:00.

По данным The New York Times, Президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после продолжительной зарубежной поездки.

Ранее Джо Байден признал, что слабо выступил на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. В то же время американский лидер заявил, что почтенный возраст не помешает ему успешно возглавлять государство.

Также мы сообщали, что после дебатов Байден прошел медосмотр. Сейчас американский лидер чувствует себя хорошо, однако раньше у него были продолжительные симптомы простуды.

Джо Байден США отдых сон

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