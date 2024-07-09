Неврологи из Германии поделились своими подозрениями о состоянии Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Ведущие немецкие неврологи выразили свою обеспокоенность относительно состояния здоровья 81-летнего президента США Джо Байдена. Они отметили, что проблемы со здоровьем Байдена выходят за пределы типичных ограничений для человека в возрасте 80 лет.

Об этом сообщило издание BILD во вторник, 9 июля.

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"При всех недостатках дистанционных диагнозов через телеэкран я уже заметил у Байдена некоторую гипомимию, то есть все более жесткую мимику. Существует также так называемый гипофонический голос — тянущий, невнятный и одновременно скрипучий и грубый тембр голоса", — заявил профессор, доктор медицинских наук неврологов Северного Рейна-Вестфалии Гереон Неллес.

Он предположил, что эти симптомы могут быть вызваны болезнью Паркинсона. Он утверждает, что нельзя исключать, что у Байдена есть физические ограничения, но при этом психически здоровый. Эксперт указал на необходимость учитывать, "насколько президент испытывает медицинское и, при необходимости, медикаментозное лечение".

В свою очередь профессор Кристоф Кляйншниц заявил, что выявленные симптомы свидетельствуют о нейродегенеративном заболевании из группы заболеваний Паркинсона. Он отметил, что Байден имеет застывшую мимику, нарушение походки, тихий голос и колебания внимания.

По его мнению, симптомы очень отчетливы и с течением времени быстро ухудшаются. Профессор рассматривает возможность прогрессирующего супрануклеарного пареза взгляда, мультисистемной атрофии или деменции с тельцами Леви.

"К сожалению, эти особые формы почти не реагируют на классические лекарства от Паркинсона и быстро усиливаются. Что бы это ни было, я думаю, маловероятно, что он сможет исполнять обязанности президента США еще четыре года", — добавил Кляйншниц.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил губернаторам-демократам на частной встрече, что прошел медосмотр после дебатов и чувствует себя хорошо. Встреча была вызвана беспокойством по поводу здоровья и политической состоятельности Байдена.

По данным The New York Times , президент США считает, что причиной его неуверенного выступления на дебатах с Дональдом Трампом стало переутомление после продолжительной зарубежной поездки.