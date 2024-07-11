Зустріч Зеленського з Байденом — США оголосили новий пакет допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Наразі український лідер перебуває у Вашингтоні.

Відео із зустрічі опублікувала пресслужба Офісу Президента у четвер, 11 липня.

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Президент Штатів оголосив про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги. Однак Байден не повідомив деталей.

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE

Водночас ЗМІ писали, що йдеться про пакет вартістю 225 мільйонів доларів, який містить ЗРК Patriot.

Байден наголосив, що радий оголосити новий пакет військової допомоги Україні.

Президент США під час зустрічі з Зеленським зазначив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". За його словами, українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати противнику значних втрат.

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE

"І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе", — додав Байден.

Нагадаємо, США відправлять Україні новий пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів доларів. ЗСУ отримають, зокрема, ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Раніше Зеленський та Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.