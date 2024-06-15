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Безпекова угода з США — на які гарантії може розраховувати Україна в наступні 10 років

15 червня 2024 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З чим США зобов'язані допомагати Україні протягом 10 років
Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден у четвер, 13 червня, підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.

Що означає цей документ, пояснюється в матеріалі BBC.

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Безпекова угода з США

Так, угода між Україною та США була підписана під час саміту G7. Документ передбачає передачу Києву широкого спектра військової допомоги, але без конкретних гарантій.

У тексті угоди йдеться, що також сторони визнають цю угоду підтримкою переходу до "можливого членства України в НАТО". Влада США вважає, що це "потужний сигнал про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому".

Водночас Байден наголосив, що не відправлятиме американські війська в Україну, але зробить все, аби підготувати українських бійців і наблизити ЗСУ до стандартів НАТО. А Зеленський назвав цей документ "історичною угодою" та найважливішою подією з початку відносин між країнами.

Які обов'язки покладаються на США

США будуть зобов'язані протягом 10 років продовжувати навчання Збройних сил України, розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і техніки, надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими.

У випадку, якщо Росія повторно нападе, влада Штатів одразу матиме провести консультації з Україною для визначення подальших кроків. Однак угода не має зобов'язань щодо взаємної оборони, як, наприклад, у статуті НАТО. Також вона не містить конкретних фінансових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Але у додатку є деталі про те, як адміністрація Байдена планує працювати з Конгресом США стосовно довгострокового фінансування такої підтримки.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі писало, що угода має на меті зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну. Це передбачено на випадок, навіть якщо на виборах цього року переможе експрезидент Дональд Трамп. Водночас він матиме змогу вийти з угоди, оскільки вона не буде ратифікована Конгресом.

Раніше Зеленський розповів подробиці щодо підписання угоди про безпеку з США. За його словами, це найсильніший документ, яку колись підписали між собою дві держави. 

А американські чиновники сподіваються, що нова безпекова угода допоможе подолати політичні розбіжності всередині США.

Володимир Зеленський
угода
війна в Україні
США
Джо Байден
гуманітарна допомога
фінансова допомога

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