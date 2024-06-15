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Соглашение по безопасности с США — на какие гарантии может рассчитывать Украина в следующие 10 лет

15 июня 2024 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
С чем США обязаны помогать Украине в течение 10 лет
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден в четверг, 13 июня, подписали десятилетнее двустороннее соглашение по безопасности. Его цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.

Что означает этот документ, разъясняется в материале BBC.

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Соглашение по безопасности с США

Соглашение между Украиной и США было подписано во время саммита G7. Документ предусматривает передачу Киеву широкого спектра военной помощи, но без конкретных гарантий.

В тексте соглашения говорится, что стороны также признают это соглашение поддержкой перехода к "возможному членству Украины в НАТО". Власти США считают, что это "мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем".

В то же время, Байден подчеркнул, что не будет отправлять американские войска в Украину, но сделает все, чтобы подготовить украинских бойцов и приблизить ВСУ к стандартам НАТО. А Зеленский назвал этот документ "историческим соглашением" и важнейшим событием с начала отношений между странами.

Какие обязанности возлагаются на США

США будут обязаны в течение 10 лет продолжать обучение Вооруженных сил Украины, расширять сотрудничество в производстве вооружений и техники, оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.

В случае, если Россия повторно нападет, власти Штатов обязаны будут сразу же провести консультации с Украиной для определения дальнейших шагов. Однако у соглашения нет обязательств по взаимной обороне, как, например, в уставе НАТО. Также оно не содержит конкретных финансовых обязательств по поводу поддержки обороны Украины.

Но в приложении есть детали, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом США относительно долгосрочного финансирования такой поддержки.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писало, что сделка имеет цель обязать будущие администрации США поддерживать Украину. Это предусмотрено в случае, даже если на выборах в этом году победит экс-президент Дональд Трамп. В то же время он сможет выйти из соглашения, поскольку оно не будет ратифицировано Конгрессом.

Ранее Зеленский рассказал подробности о подписании соглашения по безопасности с США. По его словам, это самый сильный документ, который когда-то подписали между собой два государства.

А американские чиновники надеются, что новое соглашение о безопасности поможет преодолеть политические разногласия внутри США.

Владимир Зеленский
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