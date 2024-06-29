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У Байдена анонсували швидкий пакет військової допомоги Україні — що отримають ЗСУ

29 червня 2024 06:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
США направлять Україні новий пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів
Президент США Джо Байден. Фото: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

США відправлять Україні новий пакет військової допомоги вартістю 150 мільйонів доларів. ЗСУ отримають, зокрема, ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. 

Про це у суботу, 29 червня, повідомило інформаційне агентство Reuters.

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Адміністрація Байдена зробить офіційну заяву у понеділок

На умовах анонімності двоє американських чиновників розповіли Reuters, що США офіційно оголосять про новий пакет допомоги у понеділок, 1 липня.

"Адміністрація Байдена реагує на відчайдушні запити України щодо підтримки протиповітряної оборони, оскільки протягом останніх тижнів Росія атакувала з повітря українські енергетичні об’єкти", — пише Reuters.

Окрім ракет HAWK та артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.

Пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників.

Нагадаємо, Україна щорічно отримуватиме військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років. Це стало можливим завдяки підписаним безпековим угодам з партнерами.

Раніше у Міноборони Чехії повідомили, що Україна вже отримала 50 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи. До кінця поточного року Чехія планує передати ЗСУ до 500 тисяч снарядів. 

Джо Байден
США
ЗСУ
військова допомога
боєприпаси
ППО

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