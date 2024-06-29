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У Байдена анонсировали быстрый пакет военной помощи Украине — что получат ВСУ

29 июня 2024 06:48
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
США направят Украине новый пакет военной помощи на 150 миллионов долларов
Президент США Джо Байден. Фото: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

США отправят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом в субботу, 29 июня, сообщило информационное агентство Reuters.

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На условиях анонимности два американских чиновника рассказали Reuters, что США официально заявят о новом пакете помощи в понедельник, 1 июля.

"Администрация Байдена реагирует на отчаянные запросы Украины относительно поддержки противовоздушной обороны, поскольку в последние недели Россия атаковала с воздуха украинские энергетические объекты", — пишет Reuters.

Кроме ракет HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, в пакет войдут другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Пакет поступит от Presidential Drawdown Authority — механизма, позволяющего президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.

Напомним, Украина будет ежегодно получать военную помощь в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Это стало возможным благодаря подписанным соглашениям о безопасности с союзниками.

Ранее в Минобороны Чехии сообщили, что Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. До конца текущего года Чехия планирует передать ВСУ до 500 тысяч снарядов.

Джо Байден
США
ВСУ
военная помощь
боеприпасы
ПВО

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