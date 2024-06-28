Столтенберг підтримав ідею допомоги Україні з боку Південної Кореї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав можливу допомогу Україні з боку Південної Кореї. За його словами, загрози з боку Північної Кореї та війна засвідчують, що забезпечення безпеки не залежить від регіону.

Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Yonhap у п'ятницю, 28 червня.

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Підтримка України Південною Кореєю

"Я вітаю будь-яку підтримку, будь-яку серйозну підтримку України. Південна Корея має розвинену оборонну промисловість... У вас великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, це справа Південної Кореї — приймати ці рішення", — сказав Столтенберг.

За його словами, спроби прирівняти допомогу Росії з боку КНДР і потенційну підтримку Південною Кореєю України є неправильними.

"Росія порушила закон, напала на сусіда, тому підтримка незаконної війни Росії є незаконною. Підтримка України, яка захищається, є законною. Це закріплено у Статуті ООН. Будь-які спроби прирівняти підтримку Росії з підтримкою України є абсолютно неправильними", — зазначив він.

Генсек НАТО засудив КНДР за надання військової підтримки Росії для ведення війни. Столтенберг повідомив, що понад 1 млн артилерійських снарядів було перевезено безпосередньо з Північної Кореї до Росії та на фронт.

"Їхня угода про взаємну оборону лише підкреслює, наскільки вони зараз узгоджені, і ми маємо поставитися дуже серйозно до цього", — додав він.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.

Також Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції.