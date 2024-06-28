Столтенберг поддержал идею помощи Украине со стороны Южной Кореи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал возможную помощь Украине со стороны Южной Кореи. По его словам, угрозы Северной Кореи и война свидетельствуют, что обеспечение безопасности не зависит от региона.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в интервью Yonhap в пятницу, 28 июня.

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Поддержка Украины Южной Кореей

"Я приветствую любую поддержку, любую серьезную поддержку Украины. Южная Корея имеет развитую оборонную промышленность... У вас большие объемы боеприпасов и все, что нужно Украине, но, конечно, это дело Южной Кореи — принимать эти решения", — сказал Столтенберг.

По его словам, попытки приравнять помощь России со стороны КНДР и потенциальную поддержку Южной Кореей Украины являются неправильными.

"Россия нарушила закон, напала на соседа, поэтому поддержка незаконной войны России является незаконной. Поддержка Украины, которая защищается, является законной. Это закреплено в Уставе ООН. Любые попытки приравнять поддержку России с поддержкой Украины являются абсолютно неправильными", — отметил он.

Генсек НАТО осудил КНДР за оказание военной поддержки России в ведении войны. Столтенберг сообщил, что более 1 млн артиллерийских снарядов было перевезено непосредственно из Северной Кореи в Россию и на фронт.

"Их соглашение о взаимной обороне лишь подчеркивает, насколько они сейчас согласованы, и мы должны отнестись очень серьезно к этому", — добавил он.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

Также Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.