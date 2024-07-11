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На встрече с Зеленским Байден объявил новую помощь Украине — все подробности переговоров

11 июля 2024 20:22
Виктория Козырь - редактор
Встреча Зеленского с Байденом — США объявили новый пакет помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. В настоящее время украинский лидер находится в Вашингтоне.

Видео со встречи опубликовала пресс-служба Офиса Президента в четверг, 11 июля.

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Встреча Зеленского с Байденом

Президент Штатов объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи. Однако Байден не рассказал деталей.

Встреча Зеленского и Байдена в США
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE 

В то же время СМИ писали, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов, который содержит ЗРК Patriot.

Байден подчеркнул, что рад объявить новый пакет военной помощи Украине.

Президент США во время встречи с Зеленским отметил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился". По его словам, украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов в Харьковской области, а также наносить противнику значительные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE 

"И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит", — добавил Байден.

Напомним, США отправят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. ВСУ получат, в частности, ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Ранее Зеленский и Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Его цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.

Владимир Зеленский Джо Байден США Украина политики президент

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