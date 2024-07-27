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Израиль нанес удар по зданию школы в центре сектора Газа — 30 погибших

27 июля 2024 21:44
Виктория Козырь - редактор
Израиль атаковал школу в секторе Газа — много погибших и раненых
Последствия удара по зданию школы. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Израиль нанес удар по зданию школы для девочек в центре сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на власти анклава, которым руководит террористическая группировка ХАМАС.

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Удар по зданию школы

Известно, что в результате обстрела около сотни человек получили ранения. По информации СМИ, школа была временным хабом для перемещенных палестинцев.

ЦАХАЛ сообщает, что военные ударили по территории школы, нацелившись на "закамуфлированный командно-контрольный комплекс ХАМАС". Во время удара были убиты "скрывавшиеся и действовавшие с базы террористы ХАМАС". Армия Израиля утверждает, что здание также использовали для хранения оружия.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по топливным складам в Йемене, что привело к гибели и ранениям людей. Армия обороны Израиля подтвердила, что эти действия явились ответом на многочисленные атаки хуситов против Израиля за последние месяцы.

Также Израиль почти ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС, ответственного за кровавое террористическое нападение 7 октября. Между тем, военные способности группировки значительно снизились, и они больше не способны вести полноценную войну против израильской армии.

Израиль война смерть ХАМАС обстрелы

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