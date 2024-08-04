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Ліван запустив 50 ракет по Ізраїлю — яка відповідь Єрусалиму

4 серпня 2024 01:59
оновлено: 02:07
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Війна в Ізраїлі — ліванська Хезболла запустила по півночі країни 50 ракет
"Залізний купол" збиває ліванські ракети. Фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Ліванські терористи "Хезболли" запустили по північних поселеннях Ізраїлю близько 50 ракет. Цілі збиває система протиповітряної оборони "Залізний купол". 

Про це повідомляє Times of Israel.

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"Численні перехоплення "Залізного купола" над Галілеєю (район на півночі Ізраїлю. — Ред.) в Ізраїлі під час ракетного обстрілу з Лівану", — зазначає видання.

ЗМІ додали, що в Кір'ят-Шмоні та кількох сусідніх громадах лунає повітряна тривога.

Терористи Хезболли підтвердили атаку і заявили, що це "відповідь на атаки Ізраїлю на Кфар-Кела та Дейр-Сіріан у Лівані, в результаті яких нібито були поранені цивільні особи".

Що відомо про Хезболлу та що вона хоче від Ізраїлю

Хезболла (перекладається як "партія Бога" або "партія Аллаха") — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. 2005 року після виборів 14 її представників увійшли до парламенту Лівану, до того ж вона контролює південну частину країни.

Виникла 1982 року, має на меті експорт Ісламської революції з Ірану та боротьбу з ізраїльськими силами, що вдерлися до Лівану під час громадянської війни (1975-1990). Прагне встановити тотальну владу в Лівані та протидіяти Ізраїлю, закликаючи до його знищення, вважає Палестину окупованою мусульманською територією.

Наразі Хезболла або її військове крило визнані терористичними організаціями у 26 країнах. Європейський Союз, Франція та Нова Зеландія визнають терористичним лише військове крило Хезболли.

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Ізраїль війна терористи Ліван ППО залізний купол ракети Хезболла

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