Війна в Ізраїлі — ліванська Хезболла запустила по півночі країни 50 ракет

Ліван запустив 50 ракет по Ізраїлю — яка відповідь Єрусалиму
Ліванські терористи "Хезболли" запустили по північних поселеннях Ізраїлю близько 50 ракет. Цілі збиває система протиповітряної оборони "Залізний купол".
Про це повідомляє Times of Israel.
Ракетна атака на Ізраїль 4 серпня
"Численні перехоплення "Залізного купола" над Галілеєю (район на півночі Ізраїлю. — Ред.) в Ізраїлі під час ракетного обстрілу з Лівану", — зазначає видання.
ЗМІ додали, що в Кір'ят-Шмоні та кількох сусідніх громадах лунає повітряна тривога.
Терористи Хезболли підтвердили атаку і заявили, що це "відповідь на атаки Ізраїлю на Кфар-Кела та Дейр-Сіріан у Лівані, в результаті яких нібито були поранені цивільні особи".
Що відомо про Хезболлу та що вона хоче від Ізраїлю
Хезболла (перекладається як "партія Бога" або "партія Аллаха") — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. 2005 року після виборів 14 її представників увійшли до парламенту Лівану, до того ж вона контролює південну частину країни.
Виникла 1982 року, має на меті експорт Ісламської революції з Ірану та боротьбу з ізраїльськими силами, що вдерлися до Лівану під час громадянської війни (1975-1990). Прагне встановити тотальну владу в Лівані та протидіяти Ізраїлю, закликаючи до його знищення, вважає Палестину окупованою мусульманською територією.
Наразі Хезболла або її військове крило визнані терористичними організаціями у 26 країнах. Європейський Союз, Франція та Нова Зеландія визнають терористичним лише військове крило Хезболли.
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