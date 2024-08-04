Іран планує напасти на Ізраїль у пам'ятний день Тіша-Б'Ав з 12 по 13 серпня

Іранські далекобійні ракети. Ілюстративне фото: Reuters

Джерела західної розвідки мають докази того, що Іран планує атакувати Ізраїль у пам'ятний день Тіша-Б'Ав. Саме тоді відбудеться атака Ірану разом з Хезболлою у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханіє.

Про це 2 серпня, у п'ятницю повідомляє The Jerusalem Post.

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День жалоби Тіша-Б'Ав проходить в Ізраїлі з 12 по 13 серпня, й удар в цей день має нанести окрім руйнувань ще й емоційно-психологічний вплив на ізраїльтян, зазначають джерела у розвідці.

На Тіша Б'Ав євреї оплакують руйнування першого і другого храмів. Під час щорічного заходу є піст, жалоба та практика самозречення.

Також повідомляється, що існує символічна причина нападу на цю дату, відродження історичних травм і відтворення образів руйнування.

Аналітики стверджують, що Іран нібито сподівається, що напад у цей день принесе елемент несподіванки. Хоча охорона може бути зайнята власними релігійними ритуалами чи вирішенням суперечок, вони можуть бути неготовими до військового нападу.

У звіті аналітиків стверджується, що атака в цей день може відновити моральний дух терористичних груп, які атакують Ізраїль, відновити їх для майбутніх атак і продемонструвати, що Іран продовжуватиме підтримувати лідерів терористів у регіоні.

Видання наголошує, що вороги не раз нападали на Ізраїль саме у святкові та пам'ятні дні. Першим таким випадком був початок війни на Йом Кіпур у 1973 році.