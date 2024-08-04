Иран планирует напасть на Израиль в памятный день Б'Ав с 12 по 13 августа

Иранские дальнобойные ракеты. Иллюстративное фото: Reuters

Источники западной разведки располагают доказательствами того, что Иран планирует атаковать Израиль в памятный день Тиша-Б'Ав. Именно тогда произойдет атака Ирана вместе с Хезболлой, в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хание.

Об этом 2 августа, в пятницу сообщает The Jerusalem Post.

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День траура Тиша-Б'Ав проходит в Израиле с 12 по 13 августа и удар в этот день должен нанести кроме разрушений еще и эмоционально психологическое влияние на израильтян, отмечают источники в разведке.

На Тиша Б'Ав евреи оплакивают разрушение первого и второго храмов. Во время ежегодного мероприятия есть пост, траур и практика самоотречения.

Также сообщается, что существует символическая причина нападения на эту дату, возрождение исторических травм и воссоздание образов разрушения.

Аналитики утверждают, что Иран надеется, что нападение в этот день принесет элемент неожиданности. Хотя охрана может быть занята собственными религиозными ритуалами или разрешением споров, они могут быть не готовы к военному нападению.

В отчете аналитиков утверждается, что атака в этот день может восстановить моральный дух атакующих Израиль террористических групп, восстановить их для будущих атак и продемонстрировать, что Иран будет продолжать поддерживать лидеров террористов в регионе.

Издание отмечает, что враги не раз нападали на Израиль именно в праздничные и памятные дни. Первым подобным случаем было начало войны на Йом Кипур в 1973 году.