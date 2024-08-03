Атака Израиля на Иран в апреле 2024 года – боевики Хезболлы планируют месть

Протестующие с фото убитого старшего командира Хезболлы Фуада Шукра. Фото: Reuters

Иран и Хезболла планируют удар по Израилю в ответ на обстрел в апреле этого года. Там хотят осуществить серию действий, чтобы месть была сильнее.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Планы Ирана по ударам по Израилю.

В материале говорится, что Запад обеспокоен возможным участием региональных вооруженных формирований, таких как йеменские хуситы и иракские боевики в будущей атаке Ирана и Хезболла на Израиль.

В то же время, арабские чиновники передали Ирану предупреждение от имени Израиля и США, что Израиль готов вступить в войну в случае слишком агрессивной реакции Хезболлы и Ирана. Например, если те атакуют Тель-Авив или нанесут удары вглубь Израиля.

Иранские официальные лица заявили, что понимают риск эскалации, но находятся под внутренним давлением со стороны сторонников "жесткой линии". На фоне этого Хезболла заявила посредникам, что "ответит на поле боя".

Бывшая сотрудница службы безопасности США Гелима Крофт считает, что предполагаемый союз противников Израиля в этот раз повышает риски.